Монумент находится на Пригородном кладбище Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Памятник герою России Виктору Казанцеву открыли в Краснодаре. Церемония прошла на Пригородном кладбище краевого центра, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Участники открытия монумента возложили венки и цветы. Затем военнослужащие Краснодарского гарнизона, казаки, кадеты и представители общественных патриотических движений прошли торжественным маршем.

Уточняется, что к открытию монумента приурочили Трошевские поминовения. Напомним, они ежегодно проводятся казаками Кубанского казачьего войска и военнослужащими памяти генерала-полковника Геннадия Трошева.

- Открытие памятника Герою России Виктору Казанцеву и ежегодные Трошевские поминовения - важный шаг на пути сохранения воинской славы России, - сказал замглавы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.