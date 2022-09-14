На Кубани создадут новую систему переработки отходов Фото: Андрей АБРАМОВ

На Кубани создадут новую систему переработки отходов. Администрация региона подписала соглашение о строительстве комплексов и заводов для сортировки, переработки и утилизации мусора.

Так, на первом этапе в крае построят пять комплексов мощностью 1,5 миллиона тонн в год. А на втором этапе запланировано возвести два завода по утилизации отходов. Ежегодно они смогут обрабатывать более 1,6 миллиона тонн, уточнили в пресс-службе краевой администрации.

- Мы делаем все возможное, чтобы существующие объекты по переработке отходов модернизировали, а новые – строились в соответствии со всем современными стандартами. Кубань получит совершенно новую, экологичную и технологичную систему обращения с ТКО, - отметил министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин.