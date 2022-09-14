Жителей Краснодара приглашают на субботник 17 сентября

Общегородской санитарный месячник начался в Краснодаре 29 августа Фото из архива КП

Жителей Краснодара приглашают на общегородской субботник. Массовая уборка в преддверии 229-летия города состоится 17 сентября.

На улицы города в этот день выйдут сотрудники городской администрации, внутригородских и сельских округов, предприятий и учреждений, коммунальных служб, управляющих компаний, представители общественных организаций, волонтеры. Участникам предстоит привести в порядок городские кладбища, парки, бульвары, береговую линию реки Кубань, Краснодарского водохранилища и Карасунских водоемов.

- Порядок наведут на придомовых, внутриквартальных и общегородских территориях, участках вблизи объектов культуры и спорта, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Напомним, общегородской санитарный месячник стартовал в Краснодаре 29 августа. Завершится марафон уже 23 сентября - перед празднованием 229-летия краевого центра.