Председатель Заксобрания Краснодарского края прокомментировал итоги выборов-2022

Юрий Бурлачко прокомментировал итоги выборов-2022 Фото: www.kubzsk.ru

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко прокомментировал итоги выборов-2022. Глава регионального парламента отметил, что голосование состоялось без значимых нарушений.

Выборы депутатов ЗСК седьмого созыва проходили 9,10 и 11 сентября. На голосование в эти дни пришли более 53% избирателей.

- В очередной раз жители края продемонстрировали высокий уровень гражданской активности. Это неудивительно, поскольку каждый понимал, что избирает тех, кто в ближайшие пять лет будет определять направление социально-экономического развития региона, принимать законы, регулирующие работу всех отраслей экономики и социальной сферы, и контролировать их исполнение, - отметил Юрий Бурлачко.

По итогам выборов за партию «Единая Россия» проголосовали 70,8% избирателей. Кроме того, в состав ЗСК войдут депутаты от КПРФ, набрав 10,76% голосов, ЛДПР – 6,63% - и «Справедливой России» - 5,78%.

– Уверен, многопартийный характер депутатского корпуса положительно скажется на будущей работе. Сопоставление мнений и подходов пойдет только на пользу дела, потому что благосостояние края и его жителей является главной целью каждого из нас, независимо от политических взглядов и партийной принадлежности, - отметил глава краевого парламента.