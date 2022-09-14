В Сочи Парке демонтируют выставку гигантских песчаных скульптур

Фото предоставлено пресс-службой Сочи Парка

В первом тематическом парке развлечений активно готовят территорию для строительства новой экстремальной водной горки.

«Морская царевна» займет площадь в 5500 м2.

Уже летом 2023 года гости Сочи Парка смогут оценить все достоинства гигантского водного флюма: крутые подъемы на гондолах и панорамные виды с высоты 12 метров, стремительный спуск с эффектом свободного падения c трех водопадов и огромный разлет шестиметровой волны. Будущий аттракцион Сочи Парка - первая в Европе и всего вторая в мире горка подобного типа, которая одновременно вмещает 60 гостей ростом от 120 см.

«Морская царевна» станет пятым экстремальным развлечением Сочи Парка. Сейчас же можно прокатиться на более чем 20 аттракционах, среди которых самая длинная в стране американская горка Змей Горыныч и гигантский маятник Вечный двигатель с оборотом в 360 градусов, 65-метровая башня свободного падения Жар-птица.

В сентябре парк открыт с 10:00 до 21:00, программа мероприятий остается по-летнему насыщенной. Больше информации и билеты онлайн со скидкой на сайте.