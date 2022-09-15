ВТБ открыл «умный» офис в Кропоткине

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

ВТБ открыл офис нового формата в Кропоткине. По сравнению со стандартными отделениями эффективность работы «умных» точек продаж выросла на 40%, а время ожидания уменьшилось на треть.

В новых смарт-отделениях создано комфортное пространство для обслуживания жителей и гостей города. Клиентам доступен весь спектр банковских услуг – от кредитов наличными до открытия вклада и оформления карты. Уютные клиентские зоны без стоек и перегородок направлены на персонализированный подход. Зал оборудован удобными местами ожидания и бесплатным Wi-Fi.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Максимальное внимание уделяется именно клиенту. Ему не придется ходить по офису от одного специалиста к другому. Автоматизированная система анализирует запрос клиента и определяет оптимальное место для переговоров – в зале или переговорной комнате. После этого клиентский менеджер приходит к посетителю с уже готовыми вариантами решения вопроса.

«Умные» технологии следят за благоприятными для человека значениями температуры, влажности и освещенности. Минимизировано использование бумаги в рамках ESG-стратегии, что позволяет более половины всех документов в офисе оформлять в электронном виде.

Инфраструктура офиса полностью адаптирована для обслуживания клиентов с ограниченными возможностями. Организована безбарьерная среда для маломобильных групп населения. Вывески, обозначения и банкоматы полностью адаптированы для незрячих клиентов.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

«ВТБ одним из первых на банковском рынке запустил современный стандарт мультиформатного офиса. Смарт-офисы являются совершенно новой средой, где клиент сам выбирает виды обслуживания и коммуникаций, которые ему удобны: личный контакт со специалистом банка или совершение операций посредством устройств самообслуживания и дистанционных сервисов. Современные тенденции и внедрение цифрового формата, в том числе безбумажной технологии, позволяют сотрудникам офиса оказывать быстрый и качественный сервис, при этом сокращая время обслуживания клиентов», – отметил управляющий ВТБ в Краснодарском крае и Республике Адыгея Сергей Кадакин.

Офис находится по адресу: г. Кропоткин, ул. Красная, д. 83, работает в будние дни с 09.00 до 18.00 часов.

Новый стандарт мультиформатного офиса ВТБ получил высокую оценку профессионального сообщества и стал призером премии POPAI RUSSIA AWARDS-2022 в номинации «Оформление торгового пространства».