Представители ведущих вузов Кубани обсудили вопросы развития образования

Фото: пресс-служба Государственного морского университете имени адмирала Ф. Ф. Ушакова

12 сентября в Ушаковке собрались представители 18 лучших высших образовательных учреждений Краснодарского края и Республики Адыгеи, чтобы подвести итоги приемной кампании и обсудить передовой опыт в сфере высшего образования.

Встреча Совета ректоров проходила в Государственном морском университете имени адмирала Ф. Ф. Ушакова. Участников встречали с оркестром и почетным караулом, по всем флотским традициям. Доктор технических наук, профессор Сергей Кондратьев рассказал о специфике морского вуза, его техническом оснащении, преподавательском составе и образовательных программах.

Фото: пресс-служба Государственного морского университете имени адмирала Ф. Ф. Ушакова

- Здесь мы увидели прекрасную материально-техническую базу, шикарные корпуса и аудитории, современнейшую тренажерную базу, которая, как мы могли прочувствовать на себе, помогает в реальной практической подготовке. Что особенно хотелось подчеркнуть, прекрасные лаборатории и база – это хорошо, но люди, у которых глаза горят, когда они рассказывают о родном вузе, о каждом тренажере, это, поверьте моему многолетнему опыту, самый главный залог успеха, - отметил вице-президент Российского совета ректоров, председатель Совета ректоров вузов Краснодарского края и республики Адыгея Владимир Лобанов.

На встрече много внимания уделялось одной из главных особенностей региона – интенсивному притоку семей на постоянное место жительства. А значит потребность в хороших школах и вузах, оборудованных по последнему слову техники, всегда высока. Восьмикратный лидер отрасли Государственный морской университет имени адмирала Федора Федоровича Ушакова полностью соответствует всем этим требованиям.