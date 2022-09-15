ЖК «Чёрное море» в Анапе - пространство, где удобно всем

Фото предоставлено пресс-службой СЗ ИСК «Еврострой»

Учитывая интенсивный ритм жизни, современному человеку необходимо отдыхать дома и телом, и душой. Для этого есть ряд условий: вы в безопасности, вас окружают красота и уют, самое необходимое можно найти в шаговой доступности. Все эти пункты учтены в проектах Николая Шихиди - руководителя СЗ ИСК «Еврострой». Один из них - жилой комплекс «Чёрное море» в Анапе.

ЖК «Чёрное море» проектировался в очень удобном для проживания микрорайоне Парковый. Свою лепту в его благоустройство внёс и инвестор Николай Шихиди. Так, на 1,4 га для жителей и гостей курорта разбита аллея, где есть поющий фонтан и удобные скамейки, добавляет шарма и ротонда в античном стиле.

Жилой комплекс «Чёрное море» состоит из шести корпусов по 15 этажей с благоустроенной придомовой территорией. Помимо аллеи для пеших прогулок, предусмотрены и другие бонусы. Есть зоны барбекю, участки для занятий спортом. Для детей созданы безопасные игровые площадки, включая крытую на случай непогоды. Имеется паркинг.

Фото предоставлено пресс-службой СЗ ИСК «Еврострой»

В одном из корпусов расположился детский сад на 200 мест. Объект построил инвестор Николай Шихиди и безвозмездно передал в собственность городу. Также недалеко находится муниципальная школа - в 10 минутах пешком.

Покупателей ждёт большой выбор квартир с тщательно продуманными планировками, панорамным остеклением. Оригинальный и очень заманчивый вариант – квартиры с французским балконом.

В каждом подъезде есть зоны, где можно оставить детскую коляску, самокат или велосипед.

В домах подключён газ, в каждой квартире имеется газовый котёл. Индивидуальное газовое отопление позволит самостоятельно регулировать температуру в помещении и не зависеть от непредвиденных перебоев и плановых городских отключений.

Подобрать подходящий вариант в жилом комплексе «Чёрное море» помогут опытные менеджеры продаж. ЖК сдан.

Проектные декларации на сайте: чёрное-море-анапа-жк.рф