В больницу поступил ребенок, проглотивший батарейку. Фото: https://t.me/gorbolnica1nvrsk

В Новороссийске из пищевода ребенка достали батарейку. Операцию провели врачи эндоскопического отделения городской больницы №1.

- Маленькая круглая батарейка, попадая внутрь организма, начинает окисляться. Благодаря влажной среде происходит это очень быстро. Причем чем выше емкость батарейки, тем опасней, - сообщили в городской больнице №1 Новороссийска.

Уточняется, что совершенно не важно, была батарейка севшая или нет. В них все равно хранится остаточный заряд. Если вовремя не оказать медицинскую помощь, может случиться летальный исход.