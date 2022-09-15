Увеличивают кратность уборки мусора рядом с контейнерными площадками. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре крупный мусор будут вывозить чаще. Администрация города и мусороуборочная компания корректируют графики вывоза мусора. Это касается и очистки прилегающих к контейнерным площадкам территорий. Меры принимаются для недопущения стихийных свалок и улучшения санитарного состояния города.

- Мы должны сделать так, чтобы около контейнерных площадок не было свалок и скоплений мусора. Для этого нужно максимально быстро вывозить ветки деревьев, строительные и все крупногабаритные отходы, которые выбрасывают возле площадок. Сейчас вывоз такого мусора пытаются сделать ежедневным, - сообщил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Уточняется, что всего в Краснодаре работает 198 мусоровозов. Они каждый день вывозят 15,3 тыс. куб. м ТКО. В том числе 1,8 тыс. куб. м крупногабаритных отходов.

Кроме того, в городе оборудованы более 8,5 тыс. контейнерных площадок. Из них только 1978 являются муниципальными. Остальные находятся в зоне ответственности управляющих компаний и ТСЖ.