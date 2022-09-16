Почти 1000 товаров отмечены знаком качества. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае почти 1 тысячу товаров отметили знаком качества. Отметку «Сделано на Кубани» разработали для того, чтобы выделить из многообразия товаров качественную и безопасную местную продукцию.

- Для Краснодарского края очень важно, чтобы интересы региона были под защитой. Существует немало желающих, которые хотят реализовывать свою продукцию под видом кубанской. Поэтому 5 лет назад был презентован знак качества «Сделано на Кубани», - сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

Знак присваивают по итогам краевого конкурса в области качества товару-победителю. Каждая компания участвует добровольно и бесплатно. У всех претендентов продукция должна производиться на территории Краснодарского края и соответствовать высоким стандартам качества.

Знак качества уже получили 256 производителей. Теперь они могут претендовать на различные меры поддержки.