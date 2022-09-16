В Сочи отключат свет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Узнали, где будут отключения света в Сочи 16 сентября 2022 года. Электроэнергия не будет поступать в связи с необходимостью проведения срочных внеплановых работ. Ограничения возможны в течение нескольких часов с 7:00 до 19:00.

- Света частично не будет в поселке Красная Поляна на улице Водопадной. Также отключения пройдут в селе Прогресс на улице Юбилейной. Электроэнергию ограничат по улицам: Абазинка, Урожайная, Измайловская, Тихая, Пензенская, Черновицкая, Суздальская, Православная, Светогорская, Витебская, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Уточняется, что света не будет в переулках Ахунский, Юбилейный, Мостовой. Также в СТ «Долина», «Изыскатель» и «Калина», СНТ «Фрунзе» и «Фрунзе-2». Кроме того, отключения пройдут в ООО «Агроторг» и на улицах: Ленина, Свердлова, Рижская, Куйбышева, Черноморская, 1/3, Пионерская, Театральная, Комсомольская, 1, 1а.