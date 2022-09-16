В 2023 году в Краснодаре откроют 7 школ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре до конца 2022 года начнут строить 4 школы, 3 детских сада и спорткомплекс. Таким образом, в городе к концу года будут одномоментно возводить 35 детских садов. Также 17 школ и 2 спортивных объекта.

- Строительство всех объектов продолжается в соответствии с графиками. Это происходит несмотря на санкционное давление. Темпы по развитию социальной инфраструктуры в городе просто беспрецедентные, - сообщил заместитель директора департамента строительства Азамат Тлишев.

Уточняется, что сейчас в стадии проектирования и строительства находится примерно 120 объектов.

Кроме того, в условиях санкций были приняты антикризисные меры поддержки. Они активно используются. Поэтому отставаний от графика не наблюдается.