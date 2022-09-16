Главные новости Краснодара за 16 сентября: застройщик обманул дольщиков на 40 млн рублей, ребенок проглотил батарейку в Новороссийске

До суда мужчина находится под стражей Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани осудят застройщика за обман дольщиков на 40 млн рублей. Расследование завершено.

В Новороссийске из пищевода ребенка достали батарейку. Операцию провели врачи городской больницы №1.

На Кубани мужчина зарезал свою знакомую и спрятал ее тело. В отношении местного жителя Калининского района возбуждено уголовное дело.

В Краснодаре осудят приезжего за сбыт более 2,5 кг наркотиков. Мужчине грозит пожизненный срок.