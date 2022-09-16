Роддом ККБ №2 в Краснодаре закроют на две недели с 4 октября

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре на профилактику закроют перинатальный центр краевой клинической больницы №2. Он не будет работать две недели с 4 октября.

- В связи с проведением плановых профилактических мероприятий мы закрываемся роддом с 4 по 25 октября, - сообщили в ККБ №2.

По приказу минздрава региона перинатальный центр не будет это время принимать беременных и рожениц. Они вправе обратиться в любое другое учреждение.

В ККБ №2 ранее сообщали, что в августе в больнице родились 1011 детей, в их числе 18 двоен. Самый маленький ребенок - девочка 720 грамм, самый крупный малыш - девочка 5010 грамм.