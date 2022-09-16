Ремонт дорог в Сочи начали досрочно от плана 2023 года

Работы ведутся по нацпроекту. Фото: администрация региона

В Сочи приступили досрочно к ремонту дорог от плана 2023 года. Дорожники меняют покрытие в Центральном и Лазаревском районах. Всего будет отремонтировано 19 улиц. На ремонт выделили не менее 300 миллионов рублей. Работы ведутся по нацпроекту.

- Подрядчик отфрезерует изношенный слой покрытия, выполнит устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. По завершении на объектах нанесут дорожную разметку и установят знаки, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, администрация Сочи планирует отремонтировать 32 участка дорог в Сочи. На это было выделено около 539 млн рублей.