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Общество16 сентября 2022 5:09

Ремонт дорог в Сочи начали досрочно от плана 2023 года

К работам приступили в Центральном и Лазаревском районах
Ангелина НАЗАРЧУК
Работы ведутся по нацпроекту. Фото: администрация региона

Работы ведутся по нацпроекту. Фото: администрация региона

В Сочи приступили досрочно к ремонту дорог от плана 2023 года. Дорожники меняют покрытие в Центральном и Лазаревском районах. Всего будет отремонтировано 19 улиц. На ремонт выделили не менее 300 миллионов рублей. Работы ведутся по нацпроекту.

- Подрядчик отфрезерует изношенный слой покрытия, выполнит устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. По завершении на объектах нанесут дорожную разметку и установят знаки, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, администрация Сочи планирует отремонтировать 32 участка дорог в Сочи. На это было выделено около 539 млн рублей.