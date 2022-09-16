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Общество16 сентября 2022 5:24

В Сочи в аварии с двумя машинами пострадали трое взрослых и 17-летняя девушка

Пострадавшим оказали медицинскую помощь
Ангелина НАЗАРЧУК
Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. Фото: https://t.me/gibddsochi

Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. Фото: https://t.me/gibddsochi

В Сочи на трассе «Джубга – Сочи до гр. с Республикой Абхазия» произошла жуткая авария. Рядом с поселком Уч-Дере лоб в лоб столкнулись две легковушки.

Водитель Lada Kalina превысил максимально допустимую скорость. В результате мужчина потерял управление над автомобилем и выехал на встречную полосу. Водитель врезался в Toyota RAV4.

- В результате ДТП пострадала водитель транспортного средства Lada Kalina и 3 пассажира транспортного средства Toyota RAV4, в том числе 17-летняя девушка-пассажир, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. Всем пассажирам и водителю оказали медицинскую помощь.