В Сочи в аварии с двумя машинами пострадали трое взрослых и 17-летняя девушка

Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. Фото: https://t.me/gibddsochi

В Сочи на трассе «Джубга – Сочи до гр. с Республикой Абхазия» произошла жуткая авария. Рядом с поселком Уч-Дере лоб в лоб столкнулись две легковушки.

Водитель Lada Kalina превысил максимально допустимую скорость. В результате мужчина потерял управление над автомобилем и выехал на встречную полосу. Водитель врезался в Toyota RAV4.

- В результате ДТП пострадала водитель транспортного средства Lada Kalina и 3 пассажира транспортного средства Toyota RAV4, в том числе 17-летняя девушка-пассажир, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. Всем пассажирам и водителю оказали медицинскую помощь.