Кондитерам Кубани направят 55 млн рублей для льготных займов

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По новой программе льготного финансирования Фонда развития промышленности в Краснодарском крае кондитерским предприятиям направит 55 млн рублей. Их направят на развитие производства двух компаний.

- В июле в Фонде развития промышленности региона запустили программу «Пищевик». Фонд докапитализировали на 500 млн рублей, половину из которых направили на финансирование этой программы. Первые займы на 55 млн рублей пойдут кондитерам, они раньше всех обратились за господдержкой, - отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Льготный заём в 25 млн рублей на три года по льготной ставке 2,5% годовых одобрен кондитерской фабрике «Сладкоежка» в Армавире. Предприятие запустит производство бисквитных пирожных и драже. Также 30 млн рублей под 1% направят для льготного займа кондитерскому комбинату «Кубань» из Тимашевска.

На Кубани в Фонде развития промышленности Краснодарского края работает 15 программ заемного финансирования. Ставки от 0,1% до 4% годовых. Для каждого предприятия подбирается своя программа.