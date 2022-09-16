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Общество16 сентября 2022 5:52

Погода в Адыгее 16 сентября 2022: в республику возвращается лето

В Адыгее 16 сентября столбики термометров покажут + 27 градусов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 16 сентября 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 16 сентября 2022

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 16 сентября 2022.

В Майкопе 16 сентября погода обещает быть по-летнему теплой. Максимальная температура воздуха в этот день +27°C. Ветер южный, 4 м/с. В течение дня в республиканской столице осадков не ожидается. К вечеру температура опустится до +14°C. Ветер южный, 3 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет облачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +24°C. Ветер южный, 4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +13°C. Ветер южный, 4 м/с.