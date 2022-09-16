В музее Востока к 100-летию Адыгеи 23 сентября откроется масштабная выставка

В Москве 23 сентября откроется выставка к 100-летию Адыгеи. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

23 сентября в Государственном музее Востока в Москве откроется выставочный проект «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций». Организатор — Национальный музей Адыгеи. Выставка пройдет в рамках проекта «100 лет государственности республики».

- Выставочный проект открывает раздел, посвященный достижениям и перспективам развития Республики Адыгея. Представленные экспонаты, документы, фото и видеоматериалы раскрывают основные направления деятельности современной Адыгеи, - сообщили в пресс-службе музея.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в рамках выставки будет представлено более 500 предметов из республиканского музея. Зрители увидят ювелирные изделия, одежду и оружие адыгов.