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Общество16 сентября 2022 6:49

Мошеннический трюк с 5-тысячной купюрой в Майкопе попал на видео

Возбуждено уголовное дело
Валерия ГОДОВНИКОВА
Женщина демонстрировала 5-тысячную купюру, а потом утверждала, что она заплатила за товар

Женщина демонстрировала 5-тысячную купюру, а потом утверждала, что она заплатила за товар

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Полицией Майкопа возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества с мнимой оплатой товаров в магазинах. Женщина демонстрировала 5-тысячную купюру, а потом утверждала, что она заплатила за товар, и некоторые невнимательные продавцы передавали клиентке сдачу.

- Продавец одного из магазинов сообщила, что путем обмана неизвестная женщина похитила четыре тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее. - На следующий день аналогичное сообщение в органы внутренних дел поступило от 40-летнего майкопчанина. При схожих обстоятельствах индивидуальный предприниматель лишился четырех тысяч 650 рублей.

Ловкий трюк подозреваемой попал в объективы камер. Полицейские проводят комплекс мероприятий, с целью установления и задержания аферистки.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что сохранять бдительность жителям республики необходимо не только в жизни, но и в сети. Самые ухищренные схемы придумывают мошенники для обмана людей в Адыгее