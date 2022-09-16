Мошеннический трюк с 5-тысячной купюрой в Майкопе попал на видео

Женщина демонстрировала 5-тысячную купюру, а потом утверждала, что она заплатила за товар Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Полицией Майкопа возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества с мнимой оплатой товаров в магазинах. Женщина демонстрировала 5-тысячную купюру, а потом утверждала, что она заплатила за товар, и некоторые невнимательные продавцы передавали клиентке сдачу.

- Продавец одного из магазинов сообщила, что путем обмана неизвестная женщина похитила четыре тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее. - На следующий день аналогичное сообщение в органы внутренних дел поступило от 40-летнего майкопчанина. При схожих обстоятельствах индивидуальный предприниматель лишился четырех тысяч 650 рублей.

Ловкий трюк подозреваемой попал в объективы камер. Полицейские проводят комплекс мероприятий, с целью установления и задержания аферистки.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что сохранять бдительность жителям республики необходимо не только в жизни, но и в сети. Самые ухищренные схемы придумывают мошенники для обмана людей в Адыгее