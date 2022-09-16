В Краснодаре проектируют 25 школ и 46 детских садов

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В Краснодаре в настоящее время проектируют 25 школ и 46 детских садов. Например, в Музыкальном микрорайоне появится школа на 1550 мест по улице Пономаренко, а на улице Российской на 300 мест.

По данным мэрии, уже готов проект школы на 1100 в поселке Северном. Продолжается проектирование детского сада на 280 мест по улице Эгейской.

- Все образовательные учреждения Школы проектируются и возводятся поэтапно при поддержке губернатора Вениамина Кондратьева. Город застраивают комплексно. И догонять в части социальной инфраструктуры приходится уже застроенные районы, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

К концу этого года в Краснодаре будут одновременно возводить 17 школ, 35 детских садов, два спортобъекта, детскую поликлинику и кабинет врача общей практики. Информацию о статусе всех объектов можно посмотреть на сайте администрации города.

Кроме этого, в планах возвести дополнительный корпус ДК в станице Елизаветинской.