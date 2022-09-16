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Происшествия16 сентября 2022 7:34

В Краснодаре на улице Ставропольской задымился трамвай

В КТТУ объяснили случившееся
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Фото: t.me/tipichkras

Фото: t.me/tipichkras

Утром 16 сентября на пересечении улиц Ставропольской и Стасова кондуктор заметил дым в одном из вагонов трамвая № 8. Горэлектротранспорт остановили и попросили всех пассажиров выйти. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

В КТТУ объяснили случившееся технической неисправностью.

- Простой был 20 минут. В системе сцепки вагонов случилась техническая неисправность. Вагоны были отбуксированы в депо. В 7:45 движение было восстановлено, - пояснили в пресс-службе МУП «КТТУ».

Никто не пострадал, вагон проверят специалисты.