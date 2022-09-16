Прокуратура выяснила причину задержки автобусов к школе в Краснодаре

Проверка продолжается

Жители Краснодара пожаловались в соцсетях на то, что маршрут к школе №17 по улице Крузенштерна неоднократно задерживался, и детям приходилось ждать общественный транспорт по часу. Прокуратура провела проверку по данному факту.

- Установлено, что с начала учебного года имеют место факты длительного ожидания местными жителями, в том числе детьми, автобуса. Это связано с его поломкой. По факту непринятия должных мер по организации работы автотранспорта прокуратура округа перевозчикам внесла представления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кроме того, надзорное ведомство даст оценку должностным лицам при исполнении контрольных полномочий в отношении перевозчиков и организации остановок на участке движения автобусов вблизи школы.