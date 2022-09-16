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Общество16 сентября 2022 7:54

В Адыгее мошенники за сутки обманули 5 человек на 1,3 млн рублей

По каждому факту возбуждено уголовное дело
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Адыгее мошенники использовали популярные схемы и украли у местных жителей 1,3 млн рублей

В Адыгее мошенники использовали популярные схемы и украли у местных жителей 1,3 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Адыгее за сутки местные жители потеряли 1,3 млн рублей из-за мошенников. Злоумышленники использовали популярные схемы.

- Самый крупный единичный ущерб из вышеназванных, стражи правопорядка зарегистрировали у одного из жителей республиканского центра, в возрасте 31 года, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Мужчину просили выполнить ряд финансовых операций, чтобы защитить свои сбережения, якобы, от посягательств на них посторонних лиц. Так, доверчивый майкопчанин взял взаймы у банка 500 тысяч рублей, и добавив к ним около 80 тысяч своих сбережений, перечислил все деньги на неизвестные ему счета.

Мужчина понял, что столкнулся с мошенниками, когда из банка пришло уведомление о том, что ему необходимо выплачивать задолженность.

Кроме того, известной схемой для привлечения граждан является быстрый доход. Так, в Кошехабльском районе, мужчина перешел по ссылке для инвестирования. Лжеспециалисты убедили его вложить около 440 тысяч рублей, однако выплат обманутый местный житель так и не получил.