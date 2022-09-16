Новую многофункциональную спортплощадку открыли в Анапе Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новую многофункциональную спортплощадку открыли в Анапе. Оборудование установили на пляже курорта, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

После торжественного открытия площадку испытали – здесь прошли соревнования спортивных команд из районных отделений краевого Союза казачьей молодежи.

Уточняется, что при создании полосы препятствий учли стандарты испытаний для сил спецподразделений. В том числе здесь планируют проводить соревнования по улучшению начальной военной подготовки местной молодежи.

- Юные казачата преодолели универсальную полосу препятствий, состязались в силе, скорости и выносливости. Создание подобной площадки позволит Анапе проводить мероприятия всероссийской «Гонки Героев», - отметил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Анапе построили новый центр единоборств за 79,3 млн. На церемонию открытия прибыли политические деятели края и спортсмены.