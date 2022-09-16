Предприятие Крымского района Кубани начнет внедрять бережливые технологии Фото: admkrai.krasnodar.ru

Предприятие Крымского района Кубани начнет внедрять бережливые технологии. Муниципальный колхоз присоединился к нацпроекту «Производительность труда», сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Местное предприятие выращивает зерновые культуры. В его владении – почти шесть тысяч гектаров пашен. Уточняется, что колхоз стал 205 производством края по внедрению бережливых технологий.

- Эксперты Регионального центра компетенций проведут диагностику производственных процессов и определят технологический участок для внедрения улучшений, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Сейчас в Крымском районе насчитывается более 50 сельхозпредприятий, почти 590 фермерских производств, 150 ИП и более 28 тысяч владельцев личных подсобных хозяйств.