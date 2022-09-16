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Общество16 сентября 2022 8:36

В Сочи на улице Транспортной загорелась припаркованная машина

Пожар потушили
Ангелина НАЗАРЧУК
Причина возгорания выясняется.

Причина возгорания выясняется.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи около 09:30 часов 16 сентября загорелся припаркованный автомобиль. Инцидент произошел на улице Транспортной рядом с магазином «Ози». По словам очевидцев, огонь охватил переднюю часть иномарки.

Свидетели пожара начали сами локализовать очаг возгорания. Очевидцы вызвали пожарных.

- К ликвидации пожара были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица техники,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

К слову, пожар ликвидировали до приезда спасателей. Причина возгорания выясняется.