На Кубани за три года отремонтировали более 30 подъездов к населенным пунктам

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают ремонтировать дороги. С 2019 года в регионе обновили более 30 подъездов к населенным пунктам.

- От состояния дорог напрямую зависит комфорт сельских жителей. Поэтому особое внимание уделяется и подъездам к сельским территориям, – сообщил вице-губернатор края Александр Трембицкий.

Развитие дорог оказало положительное влияние на рост автомобильного трафика. Ремонт трасс также сократил время в пути между районными центрами.

Обновлены дороги регионального значения в населенных пунктах Апшеронского, Брюховецкого, Гулькевичского, Динского, Крымского, Красноармейского, Лабинского, Каневского, Курганинского, Мостовского, Новопокровского, Славянского, Тихорецкого, Тимашевского, Успенского и Усть-Лабинского районов.