Житель Кубани незаконно срубил под Майкопом 8 деревьев на 300 тысяч рублей

Жителя Кубани осудят за незаконную вырубку леса. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

Жителя Кубани осудят за незаконную вырубку леса. Мужчина срубил восемь деревьев на запрещенной территории.

- Установлено, что в период с марта 2021 года по август 2022 года на основании заключенных договоров подозреваемый осуществлял рубку леса на одном из участков Первомайского лесничества республиканского управления лесами, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - В процессе данной деятельности, мужчина незаконно срубил «бук» и «дуб» на другом квартале лесничества, где это было запрещено.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в Майкопский районный суд для рассмотрения по существу.