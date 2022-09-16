Рабочие приступили к финальному этапу работ. Фото: администрация региона

В Сочи завершают реконструкцию Адлерского водозабора. Рабочие приступили к финальному этапу работ. На правом берегу реки Мзымты строят новые резервуары чистой воды. Один объект завершен на 85%.

- Реализация этого крупного инфраструктурного проекта значительно повысит надежность и бесперебойность водоснабжения для более чем 220 тысяч жителей Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты и Бытхи, - заявил заммэра Сочи Николай Бескровный.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, рабочие уже проверили заполняемость резервуара. На данный момент проводятся пусконаладочные работы. Рабочие еще будут выполнять теплоизоляцию, вентиляцию.