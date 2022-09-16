Рассказываем, зачем вам Android-телевизор и почему вы будете в плюсе

Для Android гораздо больше приложений самого разного назначения, чем для собственных операционных систем производителей телевизоров. При желании можно использовать телевизор как многофункциональное устройство.

Интерфейс Android-телевизоров предлагает больше вариантов настройки под ваши собственные предпочтения.

Вы можете авторизоваться в телевизоре c тем же аккаунтом Google, что и на своём смартфоне. Благодаря синхронизации вы будете пользоваться всеми нужными вам сервисами Google с привычными настройками — почтой, браузером и вашими закладками, документами и так далее.

На телевизоре вы сможете продолжить играть в любимые мобильные игры, не начиная их заново. Кроме того, при желании к телевизору можно подключить игровой джойстик, чтобы получить больше комфорта. Вообще говоря, для Android есть много игр, которые по-настоящему раскрываются именно на большом экране.

Кстати

В розничной сети и интернет-магазине МТС появились умные Android-телевизоры с диагональю от 28 до 65 дюймов. В подарок к покупке идет шикарный бонус в виде годовой подписки на онлайн-кинотеатр KION. В конце концов, телевизор — это в первую очередь для интересных фильмов и телепередач.