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Общество16 сентября 2022 8:54

Рассказываем, зачем вам Android-телевизор и почему вы будете в плюсе

При желании его можно использовать как многофункциональное устройство

Для Android гораздо больше приложений самого разного назначения, чем для собственных операционных систем производителей телевизоров. При желании можно использовать телевизор как многофункциональное устройство.

Интерфейс Android-телевизоров предлагает больше вариантов настройки под ваши собственные предпочтения.

Вы можете авторизоваться в телевизоре c тем же аккаунтом Google, что и на своём смартфоне. Благодаря синхронизации вы будете пользоваться всеми нужными вам сервисами Google с привычными настройками — почтой, браузером и вашими закладками, документами и так далее.

На телевизоре вы сможете продолжить играть в любимые мобильные игры, не начиная их заново. Кроме того, при желании к телевизору можно подключить игровой джойстик, чтобы получить больше комфорта. Вообще говоря, для Android есть много игр, которые по-настоящему раскрываются именно на большом экране.

Кстати

В розничной сети и интернет-магазине МТС появились умные Android-телевизоры с диагональю от 28 до 65 дюймов. В подарок к покупке идет шикарный бонус в виде годовой подписки на онлайн-кинотеатр KION. В конце концов, телевизор — это в первую очередь для интересных фильмов и телепередач.