В школах Адыгеи заработали 25 новых «Точек роста»

За два года в республике открыли 39 учебных центров. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Сегодня в России идут серьезные и масштабные преобразования в системе образования. Адыгея наряду с регионами страны внедряет инновационные методы, призванные вывести образовательные стандарты на качественно новый уровень. Об этом заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, комментируя открытие в регионе 25 образовательных центров «Точка роста».

- В этом серьезную поддержку республике оказывает федеральный проект «Современная школа» нацпроекта «Образование». В рамках него с 2020 года началось обновление материально-технической базы школ, - сообщил в своем Telegram канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на данный момент в республике функционируют 39 центров «Точка роста». Посещают их более семи тысяч юных жителей Адыгеи.