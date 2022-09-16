Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2022 9:04

В школах Адыгеи заработали 25 новых «Точек роста»

Дополнительное образование в республике получают свыше семи тысяч детей
Валерия ГОДОВНИКОВА
За два года в республике открыли 39 учебных центров. Фото: https://t.me/muratkumpilov

За два года в республике открыли 39 учебных центров. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Сегодня в России идут серьезные и масштабные преобразования в системе образования. Адыгея наряду с регионами страны внедряет инновационные методы, призванные вывести образовательные стандарты на качественно новый уровень. Об этом заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, комментируя открытие в регионе 25 образовательных центров «Точка роста».

- В этом серьезную поддержку республике оказывает федеральный проект «Современная школа» нацпроекта «Образование». В рамках него с 2020 года началось обновление материально-технической базы школ, - сообщил в своем Telegram канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на данный момент в республике функционируют 39 центров «Точка роста». Посещают их более семи тысяч юных жителей Адыгеи.