Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье16 сентября 2022 9:08

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 1702 человека, в том числе 217 детей

Два пациента от осложнений коронавируса скончались
Светлана ОВДЕЙ
На аппаратах ИВЛ остаются 12 пациентов Фото из архива КП

На аппаратах ИВЛ остаются 12 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 170 новых случая заболевания COVID-19. В том числе заражение коронавирусом подтвердилось у 217 детей, самому младшему из которых два месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в Краснодаре заболели 640 человек, в Новороссийске - 117, Сочи - 109, Каневском районе – 62, в Тбилисском районе – 54, в Туапсинском - 47, в Северском – 46, в Ейском и Тимашевском районах - по 42. В Красноармейском муниципалитете коронавирус подтвердился у 38 жителей, в Армавире и Мостовском районе – у 36, в Горячем Ключе - 32, в Кавказском – 31, в Анапе – 29, в Крымском районе - 27, в Выселковском – 23, в Калининском – 22.

В Славянском районе прибавилось 20 пациентов, в Геленджике, Абинском и Приморско-Ахтарском районах – по 19, в Белоглинском - 18, в Курганинском - 17, в Староминском и Брюховецком районах - по 16, в Белореченском и Кореновском районах - по 13 случаев, в Апшеронском и Павловском - по 10.

- В Новокубанском, Отрадненском и Тихорецком районах заразились по 9 человек, в Гулькевичском – 8, в Динском и Щербиновском - по 7, в Лабинском, Новопокровском, Темрюкском и Крыловском - по 6, в Кущевском - 3, в Успенском - 2 и Усть-Лабинском районе – один, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 12 человек. Еще два пациента от осложнений коронавируса скончались.

Тем временем с выздоровлением в регионе выписали 1671 человека.