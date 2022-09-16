На Кубани за сутки COVID-19 заболели 1702 человека, в том числе 217 детей

На аппаратах ИВЛ остаются 12 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 170 новых случая заболевания COVID-19. В том числе заражение коронавирусом подтвердилось у 217 детей, самому младшему из которых два месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в Краснодаре заболели 640 человек, в Новороссийске - 117, Сочи - 109, Каневском районе – 62, в Тбилисском районе – 54, в Туапсинском - 47, в Северском – 46, в Ейском и Тимашевском районах - по 42. В Красноармейском муниципалитете коронавирус подтвердился у 38 жителей, в Армавире и Мостовском районе – у 36, в Горячем Ключе - 32, в Кавказском – 31, в Анапе – 29, в Крымском районе - 27, в Выселковском – 23, в Калининском – 22.

В Славянском районе прибавилось 20 пациентов, в Геленджике, Абинском и Приморско-Ахтарском районах – по 19, в Белоглинском - 18, в Курганинском - 17, в Староминском и Брюховецком районах - по 16, в Белореченском и Кореновском районах - по 13 случаев, в Апшеронском и Павловском - по 10.

- В Новокубанском, Отрадненском и Тихорецком районах заразились по 9 человек, в Гулькевичском – 8, в Динском и Щербиновском - по 7, в Лабинском, Новопокровском, Темрюкском и Крыловском - по 6, в Кущевском - 3, в Успенском - 2 и Усть-Лабинском районе – один, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 12 человек. Еще два пациента от осложнений коронавируса скончались.

Тем временем с выздоровлением в регионе выписали 1671 человека.