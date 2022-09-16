Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2022 9:21

Жители четырех улиц Краснодара остались без воды из-за аварии на водопроводе

На участке выставлены машины с технической водой
Светлана ОВДЕЙ
Из-за утечки без воды остались жители четырех улиц Карасунского округа Фото из архива КП

Из-за утечки без воды остались жители четырех улиц Карасунского округа Фото из архива КП

В Краснодаре жители четырех улиц временно остались без воды. Отключение связано с аварией на водопроводе в Карасунском округе.

- Причиной стала скрытая утечка холодного водоснабжения по улице Фадеева, 417, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, без блага цивилизации остались жители улиц Фадеева, Лавочкина, Бершанской и 1 мая. Уточняется, что улицам Лавочкина, 13/1, и 1 Мая, 75/1, установлены автомобили с технической водой.

Поломку уже устраняет аварийная бригада. Время, через которое в дома жителей вернут воду, уточняется.