Жители четырех улиц Краснодара остались без воды из-за аварии на водопроводе

Из-за утечки без воды остались жители четырех улиц Карасунского округа Фото из архива КП

В Краснодаре жители четырех улиц временно остались без воды. Отключение связано с аварией на водопроводе в Карасунском округе.

- Причиной стала скрытая утечка холодного водоснабжения по улице Фадеева, 417, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, без блага цивилизации остались жители улиц Фадеева, Лавочкина, Бершанской и 1 мая. Уточняется, что улицам Лавочкина, 13/1, и 1 Мая, 75/1, установлены автомобили с технической водой.

Поломку уже устраняет аварийная бригада. Время, через которое в дома жителей вернут воду, уточняется.