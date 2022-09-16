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Общество16 сентября 2022 9:23

В Сочи оренбуржец сорвал золотую цепочку за 100 тысяч рублей с шеи туриста

Возбуждено уголовное дело
Ангелина НАЗАРЧУК
Подозреваемому грозит до 7 лет тюрьмы.

Подозреваемому грозит до 7 лет тюрьмы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию сочинского поселка Красная Поляна обратился турист. По словам мужчины, на улице на него напала незнакомец со спины. Потерпевшего ударили по голове и сорвали с шеи золотую цепочку за 100 тысяч рублей. После этого нападавший сел на такси и уехал с места преступления.

- Сочинские полицейские опросили возможных очевидцев и в кратчайшие сроки разыскали водителя автомобиля такси, услугами которого воспользовался злоумышленник, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 34-летний мужчина из Оренбургской области. Приезжего задержали по месту его временного проживания. Там же была найдена украденная цепочка.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье “Грабеж”. Подозреваемому грозит до 7 лет тюрьмы.