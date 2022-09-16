ВТБ на Кубани нарастил выдачу кредитов наличными в 1,6 раза

В августе ВТБ предоставил жителям Краснодарского края 4,7 тыс. кредитов наличными на сумму 2,2 млрд рублей. Объем и количество выдач к июлю увеличились почти на 60%. Спрос растет пятый месяц подряд.

Всего за 8 месяцев население Кубани оформили в ВТБ 19,4 тыс. потребительских займов на 9,6 млрд рублей. Доля онлайн-выдач достигла 45%, что на 10 п.п. выше показателя за аналогичный период прошлого года.

- Объем потребительского кредитования в регионе растет пятый месяц подряд. Причем спрос уже превысил значения января-февраля и значительно превосходит общероссийские показатели. Клиенты стали активно возвращаться к реализации отложенных планов, которые требуют дополнительных финансовых вложений. Жители края часто используют заемные средства для обустройства квартиры - на ремонт, покупку мебели и бытовой техники. Также перед началом учебного сезона стал востребован образовательный кредит. Если регулятор продолжит снижение ключевой ставки, то мы сможем приблизиться к результатам прошлого года, — прокомментировал Сергей Кадакин, управляющий ВТБ в Краснодарском крае и Адыгее.

В целом по стране продажи кредитов наличными по сравнению с июлем выросли по объему почти на четверть. Заемщики оформили 123 тысячи кредитов на 74 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев – около 650 тысяч на 390 млрд рублей. После возобновления программы рефинансирования в августе ставку по ранее оформленным займам в ВТБ снизили более 6,5 тысяч россиян на 6,8 млрд рублей.

Оформить или рефинансировать кредит наличными в ВТБ можно по ставке от 5,4%. Средства от 30 тысяч до 7 млн рублей выдаются на любые цели и сроком до семи лет. Заявку можно отправить дистанционно в мобильном приложении или на сайте, а также во всех офисах банка.