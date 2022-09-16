В Сочи приезжий из Абхазии представился полицейским и украл 3000 рублей

Подозреваемому грозит до 2 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Сочи обратился житель Пермского края. По его словам, во дворе дома Хостинского района к нему подошел незнакомец и представился полицейским. При этом мужчина не предоставил удостоверение. Мошенник начал осматривать личные вещи потерпевшего и украл у него 3000 рублей.

-На поиски подозреваемого был ориентирован личный состав полиции города-курорта. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установленные на улицах поселка Хоста, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний приезжий из Абхазии. К слову, мужчина никогда не служил в правоохранительных органах. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемому грозит до 2 лет тюрьмы.