Мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы Фото из архива КП

В Краснодаре осудят 17 мошенников за хищение 4 млн рублей на подставных ДТП. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Участники группировки проворачивали мошенническую схему с 2018 по 2020 годы. Жители Краснодара, Геленджика, Горячего Ключа, Курганинского, Красноармейского и Апшеронского районов разного возраста – от 23 до 56 лет – инсценировали ДТП. Поддельные административные акты по авариям они подавали страховщикам и получали компенсации.

На таком обмане им удалось обогатиться почти на 4 миллиона рублей. Мошенники также планировали «заработать» еще более 2,1 миллиона рублей.

На период следствия обвиняемые находились под подпиской о невыезде.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Уточняется, что уголовное дело на неустановленных участников группировки выделено в отдельное производство.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре осудят приезжего за сбыт более 2,5 кг наркотиков. Мужчине грозит пожизненный срок.