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Общество16 сентября 2022 9:44

В администрации Майкопа провели массовую вакцинацию сотрудников

В республике привились от гриппа и коронавируса
Валерия ГОДОВНИКОВА
Мэр республиканской столицы призвал трудовые коллективы и местных жителей сделать прививки

Мэр республиканской столицы призвал трудовые коллективы и местных жителей сделать прививки

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Адыгее продолжается прививочная кампания от гриппа и COVID-19. Запланировано привить 280 тысяч человек. Одними из первых в Доме правительства региона в единый день вакцинировались сотрудники органов власти региона.

- На сегодняшний день главная защита от болезни — вакцинация и ревакцинация. Только всеобщая осознанная иммунизация поможет городу, поможет нашим семьям, коллегам и всем майкопчанам защититься от болезни, - сообщил мэр Майкопа Геннадий Митрофанов.

Мэр республиканской столицы призвал трудовые коллективы и местных жителей сделать прививки. С целью обезопасить себя и остановить развитие коронавирусной инфекции.