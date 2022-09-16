В администрации Майкопа провели массовую вакцинацию сотрудников

Мэр республиканской столицы призвал трудовые коллективы и местных жителей сделать прививки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Адыгее продолжается прививочная кампания от гриппа и COVID-19. Запланировано привить 280 тысяч человек. Одними из первых в Доме правительства региона в единый день вакцинировались сотрудники органов власти региона.

- На сегодняшний день главная защита от болезни — вакцинация и ревакцинация. Только всеобщая осознанная иммунизация поможет городу, поможет нашим семьям, коллегам и всем майкопчанам защититься от болезни, - сообщил мэр Майкопа Геннадий Митрофанов.

Мэр республиканской столицы призвал трудовые коллективы и местных жителей сделать прививки. С целью обезопасить себя и остановить развитие коронавирусной инфекции.