На Кубани росгвардейцы помогли сбитому машиной 72-летнему велосипедисту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани росгвардейцы помогли сбитому машиной 72-летнему велосипедисту. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

ДТП произошло в Новокубанском районе. 72-летний мужчина проезжал на велосипеде, когда на пересечении улиц Первомайской и Лермонтова его сбил автомобиль. В этот момент сотрудники отделения вневедомственной охраны по муниципалитету прапорщик полиции Вячеслав Фомин и младший сержант полиции Алексей Беляков проезжали около места аварии. Они увидели сбитого велосипедиста и поспешили на помощь.

- Патрульные незамедлительно оказали потерпевшему доврачебную помощь и вызвали на место происшествия бригаду медработников, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в станице Калининской росгвардейцы помогли потерявшему сознание мужчине на Кубани. Он упал в обморок на улице.