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Общество16 сентября 2022 10:55

В лагерях Адыгеи летом отдохнули 22,5 тысячи детей

В сентябре более тысячи ребят получат путевки на отдых в республике
Валерия ГОДОВНИКОВА
По итогам четырех смен летней кампании оздоровительный эффект составил более 96%

По итогам четырех смен летней кампании оздоровительный эффект составил более 96%

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее отдохнуть и поправить здоровье в загородных и школьных лагерях в этом году смогли 22,5 тысячи детей из Адыгеи, ДНР и Херсонской области Украины. Летнюю оздоровительную кампанию провело Минтруда и соцразвития республики.

- Отдых в детских лагерях с круглосуточным пребыванием был организован для 396 детей из Генического района Херсонской области и 100 детей сотрудников ООО «ТД «Горняк», проживающих в Донецкой Народной Республике. Всего организован отдых и оздоровление 496 детей, проживающих в ДНР и Херсонской области, - отметила первый заместитель минтруда и социального развития Адыгеи Ирина Ширина.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на данный момент республика вошла в число пилотных регионов России, оказывающих госуслуги в сфере туризма. Более тысячи детей из различных районов Адыгеи смогут получить сертификаты на отдых в региональных туристских организациях этой осенью.