Технопарк «Кванториум» открыли в новой школе Анапы Фото: admkrai.krasnodar.ru

Технопарк «Кванториум» открыли в новой школе Анапы. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Первый в городе технопарк появился в новой школе микрорайона Алексеевка. Начиная с этого учебного года, здесь будут заниматься программами по химии, биологии, физике и технологии более 250 учеников. А свыше 150 школьников будут учиться по направлениям «Промышленный дизайн», «Робоквантум», «Хайтек», «IT-квантум», «Энерджиквантум», «Биоквантум» и «Наноквантум».

- Технопарк оснащен цифровыми лабораториями, наборами для создания и программирования роботов, проектирования инженерных систем, станками лазерной резки с числовым программным управлением, паяльными станциями, лабораторным комплексом для изучения робототехники, 3D-моделирования и промышленного дизайна, - рассказали в прес-службе краевой администрации.

Уточняется, что новый технопарк в Анапе – уже четвертый в регионе. Ранее «Кванториум» открыли в Краснодаре, Новороссийске и Ейске.

К концу 2024 года в регионе планируют открыть пять технопарков на базе школ.