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Общество16 сентября 2022 11:28

Новый офис МФЦ откроют в Хостинском районе Сочи

Площадь помещения увеличилась в 3 раза
Ангелина НАЗАРЧУК
Здание расположено недалеко от общественного транспорта. Фото: администрация региона

Здание расположено недалеко от общественного транспорта. Фото: администрация региона

В Сочи появится новый офис МФЦ. Он заработает на улице 20-й Горно-Стрелковой Дивизии. В новом помещении появятся более комфортные условия для заявителей.

-Офис в Хостинском районе Сочи оснащен необходимым современным оборудованием, оформлен в едином фирменном стиле, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

К слову, здание расположено недалеко от общественного транспорта. А для автовладельцев есть бесплатная парковка. Площадь офиса увеличилась в 3 раза, а для самых маленьких оборудовали детский уголок.