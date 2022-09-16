Новый офис МФЦ откроют в Хостинском районе Сочи

Здание расположено недалеко от общественного транспорта. Фото: администрация региона

В Сочи появится новый офис МФЦ. Он заработает на улице 20-й Горно-Стрелковой Дивизии. В новом помещении появятся более комфортные условия для заявителей.

-Офис в Хостинском районе Сочи оснащен необходимым современным оборудованием, оформлен в едином фирменном стиле, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

К слову, здание расположено недалеко от общественного транспорта. А для автовладельцев есть бесплатная парковка. Площадь офиса увеличилась в 3 раза, а для самых маленьких оборудовали детский уголок.