Полеты будет осуществлять авиакомпания «Россия». Фото: Олег УМАРОВ

Прямые ежедневные авиарейсы из Сочи в Баку запустят с 31 октября. Полеты будет осуществлять авиакомпания «Россия».

- Открытие нового направления содействует развитию регионального хаба перевозчика в аэропорту Сочи, предоставляя новые возможности для транзитных пассажиров «России», - отметили в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

К слову, самолеты рассчитаны на 87 пассажиров. Вылет из Сочи по субботам запланирован на 01:40 часов, по четвергам - в 02:30 часов. А по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям самолеты будут летать в столицу Азербайджана в 02:00 часа. Прилет в Баку в 04:35, 05:00, 05:25 и 05:50 соответственно.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, из Баку в Сочи самолет будет отправляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в 06:00 часов. В субботу - 06:55, в четверг - в 07:30 часов, а во вторник в 08:20. Прилет в Сочи в 7:10, 8:05, 8:40 и 9:30 соответственно.

Время прилета и вылета указано по местному времени.