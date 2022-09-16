29 жертв и 1,4 миллиона рублей: ювелира из Майкопа осудят за изготовление фальшивых украшений

Общий ущерб за фальшивые украшения составил более 1,4 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ювелир из Майкопа пойдет под суд. Мужчина изготавливал фальшивые украшения и наживался на них.

- По версии следствия, с августа 2019 года по декабрь 2021 года житель Майкопа занимался изготовлением и ремонтом ювелирных изделий, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи. - Он вводил в заблуждение заказчиков относительно качества изготавливаемых им ювелирных изделий и передавал им изделия, выполненные из металла, не являющегося золотом.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», ювелир причинил ущерб 29 гражданам, выдавая фальшивые драгоценности за золотые. Общий ущерб составил более 1,4 млн рублей. Уголовное дело передано в Майкопский городской суд для рассмотрения по существу.