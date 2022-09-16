Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2022 11:53

29 жертв и 1,4 миллиона рублей: ювелира из Майкопа осудят за изготовление фальшивых украшений

Ювелир из Майкопа пойдет под суд за изготовление фальшивых украшений на 1,4 млн рублей
Валерия ГОДОВНИКОВА
Общий ущерб за фальшивые украшения составил более 1,4 млн рублей

Общий ущерб за фальшивые украшения составил более 1,4 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ювелир из Майкопа пойдет под суд. Мужчина изготавливал фальшивые украшения и наживался на них.

- По версии следствия, с августа 2019 года по декабрь 2021 года житель Майкопа занимался изготовлением и ремонтом ювелирных изделий, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи. - Он вводил в заблуждение заказчиков относительно качества изготавливаемых им ювелирных изделий и передавал им изделия, выполненные из металла, не являющегося золотом.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», ювелир причинил ущерб 29 гражданам, выдавая фальшивые драгоценности за золотые. Общий ущерб составил более 1,4 млн рублей. Уголовное дело передано в Майкопский городской суд для рассмотрения по существу.