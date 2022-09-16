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Общество16 сентября 2022 11:56

Единый прогулочный билет запустили на горнолыжных курортах Сочи

Билет объединит три курорта
Ангелина НАЗАРЧУК
Данную акцию запустили впервые.

Данную акцию запустили впервые.

Фото: Олег УМАРОВ

Горнолыжные курорты Сочи начали продавать единый прогулочный билет “Три курорта”. Данную акцию запустили впервые.

- Единый билет позволит туристам подняться на одном курорте и спуститься на другом - на выбор: "Газпром Альпика", "Роза Хутор" или курорт "Красная Поляна", - сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, общее время прогулки составит около 4 часов. Турист сможет посетить курорты, которые расположены на высоте 2060-2340 метров над уровнем моря.

К слову, стоимость единого прогулочного билета составлять 2500 рублей. Данная акция продлится до 29 октября. Приобрести билет можно в любой кассе горнолыжных курортов.