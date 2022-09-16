Прапорщик полиции Александр Ломинога и старший сержант полиции Максим Ковалев Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани росгвардейцы помогли парню с приступом эпилепсии. Об этом рассказали в пресс-службе краевого управления Росгвардии.

Все произошло днем в Кореновске. Находившись на службе, прапорщик полиции Александр Ломинога и старший сержант полиции Максим Ковалев проезжали по одной из улиц города. В какой-то момент они заметили 26-летнего жителя. Парень, которому резко стало плохо, сидел на тротуаре.

Тогда сотрудники Росгвардии, не раздумывая, подъехали к мужчине и начали оказывать первую помощь.

- По внешним признакам у незнакомца имелись признаки, характерные для приступа эпилепсии. Правоохранители вызвали бригаду медработников и до их приезда оказали доврачебную помощь, чем способствовали стабилизации самочувствия молодого человека, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.