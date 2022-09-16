Билайн объявляет конкурс в честь 30-летия с призом в миллион рублей

Фото: пресс-служба Билайн

Наверняка, у каждого из нас есть история одного важного звонка или неожиданной SMS, которые невероятным образом повлияли на ход событий и остались в памяти на всю жизнь. Именно такими историями Билайн призывает поделиться своих клиентов — с 15 сентября на сайте оператора стартовал конкурс «Твоя история с Билайном», посвященный 30-летнему юбилею компании.

Сбор рассказов о том, какую роль Билайн сыграл в вашей жизни или жизни ваших друзей и близких, продлится до 6 октября. Специальная анкета доступна по ссылке — каждый наш клиент может заполнить её на сайте и отправить текст своей истории с Билайном.

150 лучших историй, отобранных нашим компетентным жюри, будут опубликованы здесь же, на сайте проекта. Все желающие смогут отдать свой голос за наиболее понравившиеся истории — народное голосование начнется 10 октября и продлится ровно одну неделю.

По итогам голосования в полуфинал «Твоей история с Билайном» выйдут 30 авторов, а режиссерские группы конкурса помогут им доработать свои рассказы для их публичной презентации перед жюри.

В суперфинал конкурса, который пройдет в Москве 8 декабря, попадут пять историй. Все пять финалистов получат 30 лет связи Билайн без абонентской платы, а автор самой захватывающей истории — ее снова выберет жюри — получит один миллион рублей.

Конкурс «Твоя история с Билайном» уже начался! Все подробности на нашем сайте.