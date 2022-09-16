Тренерам в Геленджике компенсируют аренду жилья

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Депутаты Думы Геленджика приняли решение компенсировать наем жилья тренерам, работающим в муниципальных учреждениях физкультуры и спорта. Ранее подобную меру поддержки одобрили для учителей и сотрудников культуры, сообщил на своей страничке во «ВКонтакте» глава города-курорта Алексей Богодистов.

По решению депутатов тренеры будут получать 15 тысяч рублей на оплату съемного жилья. Мэр Геленджика отметил, что подобная выплата поможет привлечь в город-курорт специалистов для работы в спортивных учреждениях.

Глава города также выделил еще несколько важных постановлений, принятых на заседании Гордумы. В частности, депутаты поддержали инициативу снести здание детского сада «Чебурашка», расположенного в Кабардинке.

Алексей Богодистов отметил, что здание построили более 60 лет назад. Оно устарело и уже не вмещает всех детей, живущих в селе. На его месте, добавил мэр, появится новое современное здание.

- Уже заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству детского сада на 120 мест, это в три раза больше прежней вместимости. Сама площадь увеличится в семь с половиной раз. Новый детсад в Кабардинке планируем построить к концу следующего года, - уточнил мэр.